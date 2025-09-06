ILLERTISSEN. Am 06.09.2025 begrüßte der FV Illertissen den TSV 1860 München zum Achtelfinale des Toto-Pokals. Anpfiff war um 14 Uhr, das Fußballspiel wurde live im TV übertragen. Im Vöhlinstadion fanden sich ca. 3500 Zuschauer ein. Die Partie wurde mit 1:3 für den TSV 1860 um 16:00 Uhr beendet. Die Polizei Illertissen betreute die Veranstaltung mit Unterstützung von zahlreichen Einsatzkräften anderer Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sowie der Bereitschaftspolizei. Sowohl das Spiel, als auch die Vor- und Nachlaufphase verliefen friedlich.

Vor und nach dem Spiel kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich Illertissen.

