GRÖBENZELL, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK. Am Freitag, 05.09.2025 brach aus noch ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 21:10 Uhr wurden die Einsatzkräfte über ein Feuer in der Dachgeschoßwohnung eines Hauses in der Augsburger Straße informiert. Die Feuerwehr musste den 47-jährigen Bewohner aus der betroffenen Wohnung retten, er wurde leicht verletzt in ein Krankhaus gebracht. Die anderen Bewohner des Hauses konnten das Gebäude selbstständig verlassen und blieben unverletzt.

Nach zwei Stunden war der Brand gelöscht, der Gebäudeschaden liegt nach ersten Schätzungen im siebenstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen