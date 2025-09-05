MURNAU A. STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Donnerstag, 4. September 2025, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Murnau einen Pkw, der mit vier Männern besetzt war. Im Laufe der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass es sich bei den Männern um Bandendiebe handeln könnte. Zwei Tatverdächtige konnten daraufhin vorläufig festgenommen werden, zwei weitere entzogen sich der weitergehenden Kontrollmaßnahmen und sind derzeit flüchtig. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagnachmittag (4. September 2025), gegen 15.20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Grenzpolizeiinspektion Murnau auf der B2 einen weißen Mietwagen mit deutscher Zulassung. Der Pkw war mit vier männlichen Personen mit belarussicher Staatsangehörigkeit besetzt. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Schleierfahnder feststellen, dass gegen alle Männer Verdachtsmomente vorlagen, dass sie unter anderem an Diebstahlsdelikten beteiligt sein könnten.

Während der weitergehenden Kontrollmaßnahmen flüchteten zwei der Männer, gegen 15.45 Uhr, zu Fuß im Bereich der Kreuzung B2 (Burggraben/Kellererstraße/Mühlstraße) im Ortsgebiet Murnau. Einer der Flüchtenden lief Richtung Untermarkt, der andere in die entgegengesetzte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Unterstützung mehrerer Polizeistreifen der umliegenden Polizeidienststellen blieb bislang erfolglos.

Die beiden anderen Männer konnten im Fahrzeug durch Kräfte der Grenzpolizei Murnau vorläufig festgenommen werden. Die Personalien der geflüchteten Tatverdächtigen wurden ermittelt, ihr Aufenthaltsort ist bislang jedoch unbekannt.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts wird gegen die vier Männer wegen des Verdachts bandenmäßig begangener Diebstahlsdelikte ermittelt. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, übernommen.

Zur vollständigen Klärung des Sachverhalts bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Donnerstagnachmittag des 4. September 2025, ab ca. 15:45 Uhr, die flüchtenden Männer beobachtet?



Personenbeschreibung Person 1:

männlich, ca. 175 cm groß, schlank, ca. 20-25 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkelbraune, kurze Haare (ca. 5cm lang), gescheitelt. Trug eine Halskette und war mit einem schwarzen T-Shirt mit Aufdruck bekleidet. Sprach gebrochen englisch und fließend mutmaßlich russisch.



Personenbeschreibung Person 2:

männlich, ca. 178 cm groß, schlank, ca. 25-30 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkelblonde, kurze Haare – an den Seiten rasiert. Trug eine blaue Jeans und ein blaukariertes Hemd. Sprach gebrochen englisch und fließend mutmaßlich russisch. Auffälligkeiten: Tätowierungen an Hals (schwarzes Pik-As mit Inschrift „KO“), linkem Oberarm (schwarze Sterne), linkem Unterarm (komplett schwarz tätowiert), linkem Handrücken (Samurai Helm)



Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung des Sachverhalts bzw. zum Aufenthaltsort der beiden Geflüchteten führen können?



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08821/917-0 bei der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.