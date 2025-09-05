MAISACH, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK. Heute gegen 12:50 Uhr wurde ein Feuer in einem Betrieb im Gewerbegebiet von Maisach gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand, der nach derzeitigen Erkenntnissen von einem defekten Akku ausging, bereits gelöscht. Etliche Mitarbeiter, die die ausgetretenen Rauchgase einatmeten, wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aktuell ist lediglich von einem geringen Sachschaden auszugehen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen übernommen.