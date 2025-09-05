REHAU, LKR. HOF. Im August soll es zu mehreren sexuellen Übergriffen auf Patientinnen im Bezirkskrankenhauses gekommen sein. Die Kriminalpolizei Hof und die Staatsanwaltschaft Hof haben die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 21jähriger Patient der Bezirksklinik Rehau ist verdächtig, am 20.08.2025 in der Klinik eine Mitpatientin vergewaltigt, zwei weitere Mitpatientinnen sexuell genötigt und belästigt sowie eine vierte Mitpatientin geschlagen zu haben. Dabei soll der Beschuldigte zuvor zwei der Geschädigten eine E-Zigarette aufgedrängt zu haben, die mit berauschendem Liquid gefüllt gewesen sein soll.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt nun gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs, der sexuellen Nötigung, der Vergewaltigung und der Körperverletzung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof ordnete der Ermittlungsrichter am Hofer Amtsgericht am 22. August 2025 die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.