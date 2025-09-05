Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
"Schulwegtraining" mit der Polizei startet wieder im September
Augsburg - Auch vor Beginn dieses Schuljahres trainieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mit den ABC-Schützen das richtige Verhalten auf dem Schulweg.
Eingeladen hierzu sind sämtliche Schulanfänger sowie deren Erziehungsberechtigte aus dem Stadtgebiet Augsburg.
Während mit den zukünftigen Schülerinnen und Schülern praktische Übungen zum Überqueren der Fahrbahn an gesicherten und ungesicherten Stellen im Vordergrund stehen, erhalten die Eltern wichtige Tipps rund um den Schulweg.
Das Schulwegtraining findet zeitgleich an der Jugendverkehrsschule Rosenau, Gabelsberger Str. 127 (Zufahrt zur Tennisanlage) und an der Jugendverkehrsschule Senkelbach, Senkelbachstraße (neben dem Curt-Frenzel-Eisstadion) statt.
Es stehen folgende Termine zur Verfügung:
Freitag: 12.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Montag: 15.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Infos erhalten Sie unter: 0821/323 - 2091, 0821/323 - 2093 oder 0821/323 - 2096. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Die Verkehrserzieher der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg freuen sich auf Ihren Besuch.
Medienvertreter sind zu diesem Termin ebenfalls herzlich eingeladen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bittet um kurze Anmeldung im Falle einer Begleitung Ihrerseits.
1653 – Amtswechsel bei drei Polizeiinspektionen
Bobingen - Polizeipräsident Martin Wilhelm begrüßte am 01.09.2025 Ersten Polizeihauptkommissar Martin Binder als neuen Leiter der Polizeiinspektion Bobingen.
Nach exakt drei Jahren als Sachbearbeiter Ordnungs- und Schutzaufgaben bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd wechselte Martin Binder zur Polizeiinspektion Bobingen und folgte Erster Polizeihauptkommissar a.D. Reinhard Weiß nach, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat.
Donauwörth – Ebenfalls am 01.09.2025 begrüßte Polizeivizepräsident Michael Riederer, Polizeihauptkommissarin Daniela Meth als neue kommissarische Leiterin der Verfügungsgruppe und stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Donauwörth.
Daniela Meth wechselte zum 1. September im Rahmen der Führungsbewährung zur PI Donauwörth, nachdem sie zuvor als stellvertretende Leiterin des K 13 beim KFD 1 Augsburg eingesetzt war. Sie übernimmt ihr neues Amt von Erstem Polizeihauptkommissar Thomas Fackler, der derzeit im Sachgebiet E3 – Kriminalitätsbekämpfung tätig ist.
Dillingen - Polizeivizepräsident Michael Riederer begrüßte heute Polizeioberkommissar Philipp Lohwasser als neuen kommissarischen Leiter der Verfügungsgruppe und stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Dillingen.
Philipp Lohwasser war zuletzt im StMI im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung tätig und wechselte zum 1. September im Rahmen der Führungsbewährung zur Polizeiinspektion Dillingen.
1654 – Polizei ermittelt nach Widerstand
--------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---------------------------
Innenstadt – Am Mittwoch (03.09.2025) leistete ein 29-Jähriger Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei einem Polizeieinsatz in der Viktoriastraße.
Gegen 12.30 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung über eine männliche Person ein, die dort Betäubungsmittel konsumieren solle. Polizeibeamte trafen vor Ort den 29-Jährigen an und kontrollierten ihn. Als der 29-Jährige zum Auffinden von Betäubungsmitteln durchsucht werden sollte, leistete er Widerstand und versuchte zu flüchten. Polizeibeamten stoppten den Mann aber.
Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizeibeamten Betäubungsmittel bei dem 29-Jährigen.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 29-Jährige am 04.09.2025 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Besitz von Betäubungsmitteln und setzte diesen in Vollzug. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen den 29-Jährigen.
1655 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Hochzoll – In der Zeit von Mittwoch (03.09.2025), 20.30 Uhr, bis Donnerstag (04.09.2025), 15.15 Uhr, kam es in der Oytalstraße zu einer Unfallflucht.
Eine bislang unbekannte Person beschädigte einen blauen Toyota Yaris, der am rechten Fahrbahnrand parkte. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1656 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein
Lechhausen – Am Donnerstag (04.09.2025) war ein 29-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis im Mühlmahdweg unterwegs.
Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 29-Jährige keinen Führerschein besitzt. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.
Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 29-Jährigen.
1657 – Polizei stoppt Rollerfahrer ohne Führerschein
Haunstetten – Am Donnerstag (04.09.2025) war ein 68-jähriger Rollerfahrer in der Breitwiesenstraße ohne Führerschein unterwegs.
Bei einer Verkehrskontrolle gegen 11.00 Uhr stellten die Beamten fest, dass der 68-Jährige für seinen Roller keinen Führerschein besitzt. Die Streife stellte daraufhin den Rollerschlüssel sicher. Der Mann durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 68-Jährigen.
1658 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall
Lechhausen – Am Donnerstag (04.09.2025) ereignete sich in der Neuburger Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos.
Ein 94-jähriger Autofahrer war mit seinem Audi in der Neuburger Straße unterwegs. Hierbei bog er an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße Ecke Mühlhauser Straße nach rechts ab. Beim Abbiegevorgang kam der 94-Jährige offenbar auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW einer 31-Jährigen, der an der Ampel stand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.
Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 3.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verkehrsdelikts gegen den 94-Jährigen.
1659 – Polizei ermittelt nach Brand
Innenstadt – Am Donnerstag (04.09.2025) kam es zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Manlichstraße. Es wurden keine Personen verletzt.
Gegen 10.00 Uhr kam es in der Küche einer Wohnung des Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand.
Der genaue Sachschaden an Küche und Gebäude wird derzeit noch ermittelt.
Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: