CHAM. Betrüger waren in Cham am Telefon erfolgreich. Als falscher Bankmitarbeiter erbeuteten sie eine Summe im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Am 26. August wurde eine 69-jährige Frau aus Cham von einer bislang unbekannten Person mit weiblicher Stimme angerufen. Diese gab sich als Bankmitarbeiterin aus. Unter einem Vorwand, dass Geld von ihrem Konto verschwunden sei und eine Verifizierung durchgeführt werden müsse wurde die 69-Jährige von der Unbekannten dazu gebracht, sich in ihrem Online-Banking einzuloggen. Im weiteren Verlauf wurden dann mehrere Abbuchungen autorisiert. Erst im Nachgang stellte die Frau den Betrug fest und informierte die Polizei. Der Vermögensschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Legen Sie bei solchen Gesprächen sofort auf!

Weitere Tipps der Polizei gegen falsche Bankmitarbeiter: