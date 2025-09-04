LANDSBERG AM LECH. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde führte Polizeipräsidentin Kerstin Schaller am gestrigen Mittwoch (03.09.2025) die neue Leiterin der Polizeiinspektion Landsberg, Polizeioberrätin Nina Vallentin, in ihr Amt ein. Gleichzeitig wurde Kriminalhauptkommissarin Katharina Radlbeck-Puchelt, die die Inspektion in den vergangenen Monaten kommissarisch geleitet hatte, verabschiedet.

Der Einladung in den Sitzungssaal des Landratsamtes Landsberg am Lech waren neben Vertretern der Justiz und politischen Mandatsträgern aus dem Landkreis auch Kreisbrandrat Christoph Resch gefolgt. Die stellvertretende Landrätin des Landkreises Landsberg am Lech, Frau Horner-Spindler, richtete ein Grußwort an die anwesenden Gäste.

Für die kommissarische Leitung der Dienststelle in den vergangenen Monaten bedankte sich Präsidentin Schaller herzlich bei Kriminalhauptkommissarin Radlbeck-Puchelt und wünschte ihr für ihren beruflichen wie privaten Lebensweg alles Gute. Frau Radlbeck-Puchelt hat das Förderverfahren für Ämter ab der 4. Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst) erfolgreich abgeschlossen und wird ab Oktober das Studium an der deutschen Hochschule der Polizei absolvieren.

In Bezug auf die neue Leiterin, Nina Vallentin, betonte Präsidentin Schaller, dass die Polizeiinspektion Landsberg mit ihr eine sehr geschätzte und erfahrene Führungskraft gewonnen hat. Frau Vallentin hatte seit 2018 die Inspektion in Fürstenfeldbruck geleitet und bringt einiges an Einsatz- und Führungserfahrung mit. „Neben ihren hauptamtlichen Tätigkeiten ist sie auch seit Langem in der Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord aktiv und hat diese maßgeblich mitgestaltet“, so Schaller. Auch im Rahmen dieser Tätigkeit war Frau Vallentin an Einsätzen wie beispielsweise der Geiselnahme im Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm im Jahr 2017 oder der Explosion der Bayernoil Raffinerie 2018 eingesetzt.

Für ihre neue Tätigkeit wünschte Polizeipräsidentin Schaller viel Erfolg und bedankte sich für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre.