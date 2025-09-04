SELB, LKR. WUNSIEDEL. Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei über einen herrenlos abgestellten Bagger in einem Waldstück bei Lauterbach informiert. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der Bagger wenige Tage zuvor im tschechischen Gemeindegebiet Asch gestohlen worden war.

Gegen 17 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über das auffällige Fahrzeug. Nach den ersten Ermittlungen handelt es sich um einen Bagger im Wert von rund 30.000 Euro, der offenbar von Unbekannten entwendet und im Wald zurückgelassen wurde. Die genauen Hintergründe, warum der Bagger dort abgestellt wurde, sind derzeit noch unklar.

Der Eigentümer konnte seinen Bagger inzwischen wieder in Empfang nehmen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Hof in Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden übernommen.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die Hinweise zum Abstellen des Baggers oder zu verdächtigen Beobachtungen machen können, sich unter der Telefonnummer 09281/7040 zu melden.