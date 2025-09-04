NAILA, LKR. HOF. Am Donnerstagfrüh meldeten mehrere Anrufer über Notruf den Brand einer Scheune im Gemeindeteil Kalkofen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen.

Gegen 6 Uhr brach das Feuer in einem Stall auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Kalkofen aus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich mehrere Kühe in den Ställen. Während einige Tiere durch Landwirte und Einsatzkräfte gerettet werden konnten, fielen 40 Kälber und Jungtiere den Flammen zum Opfer. Ein hinzugezogener Tierarzt kümmerte sich um die geretteten Tiere. Eine Frau musste wegen einer Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden.

Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus der Familie konnten die Feuerwehren verhindern. Rund 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks, des Rettungsdienstes und der Polizei waren am Brandort im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar.