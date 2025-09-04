Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
"Schulwegtraining" mit der Polizei startet wieder im September
Augsburg - Auch vor Beginn dieses Schuljahres trainieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mit den ABC-Schützen das richtige Verhalten auf dem Schulweg.
Eingeladen hierzu sind sämtliche Schulanfänger sowie deren Erziehungsberechtigte aus dem Stadtgebiet Augsburg.
Während mit den zukünftigen Schülerinnen und Schülern praktische Übungen zum Überqueren der Fahrbahn an gesicherten und ungesicherten Stellen im Vordergrund stehen, erhalten die Eltern wichtige Tipps rund um den Schulweg.
Das Schulwegtraining findet zeitgleich an der Jugendverkehrsschule Rosenau, Gabelsberger Str. 127 (Zufahrt zur Tennisanlage) und an der Jugendverkehrsschule Senkelbach, Senkelbachstraße (neben dem Curt-Frenzel-Eisstadion) statt.
Es stehen folgende Termine zur Verfügung:
Freitag: 12.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Montag: 15.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Infos erhalten Sie unter: 0821/323 - 2091, 0821/323 - 2093 oder 0821/323 - 2096. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Die Verkehrserzieher der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg freuen sich auf Ihren Besuch.
Medienvertreter sind zu diesem Termin ebenfalls herzlich eingeladen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bittet um kurze Anmeldung im Falle einer Begleitung Ihrerseits.
1646 - Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis
Oberhausen – Am Mittwoch (03.09.2025) war ein 35-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Ulmerstraße unterwegs.
Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, der bei seiner Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der Überprüfung seines Führerscheins, stellten die Beamten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis für ein Schaltgetriebe hatte. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 35-Jährigen.
1647 – Polizei ermittelt wegen Beleidigung
Antonsviertel - Am Dienstag (02.09.2025) beleidigte ein bislang unbekannter Täter auf einem Supermarktparkplatz in der Schertlinstraße ein Kind im Beisein seines Vaters.
Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:
männlich, ca. 175 cm, ca. 60 Jahre alt, korpulente Körperstatur, kurzes lichtes Haar sowie Stirn- und Kopfglatze. Er war mit einer dunklen Jacke und einer Jeans bekleidet.
Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.
1648 – Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer
Lechhausen – In der Nacht auf den heuten Donnerstag (04.09.2025) fuhr ein 16-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter in der Lützowstraße.
Gegen 00.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 16-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 16-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 16-Jährigen und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest. Dieser bestätige den Wert.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 16-Jährigen.
1649 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an einem Auto
Innenstadt – In der Zeit von Dienstag (02.09.2025), 17.00 Uhr, bis Mittwoch (03.09.2025), 07.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung und Diebstahl in der Schäfflerbachstraße.
Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten das Kennzeichen eines schwarzen BMW und entwendeten Teile davon. Dieser war am Straßenrand geparkt. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
1650 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einem Pkw
Innenstadt – In der Zeit von Donnerstag (21.08.2025), 18.00 Uhr, bis Mittwoch (03.09.2025), 10.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände aus einem Wohnmobil im Hanreinweg.
Das Wohnmobil war im Tatzeitraum dort geparkt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.
Die Polizei ermitteln nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.
1651 - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Fahrraddiebstahl
Kriegshaber –Am Mittwoch (03.09.2025) ertappte eine Zeugin einen Fahrraddieb im Gundelfinger Weg auf frischer Tat und vertrieb ihn.
Gegen 10.15 Uhr hielt sich der bislang unbekannte Mann an einem Fahrradabstellplatz auf. Eine Zeugin konnte diesen aus ihrer Wohnung beobachten, wie er mit einer Zange das Schloss an ihrem Fahrrad aufschnitt.
Als die Frau den Mann daraufhin ansprach, entfernte er sich ohne das Fahrrad. Anschließend informierte sie die Polizei. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte der unbekannte Täter nicht mehr angetroffen werden.
Er wird wie folgt beschrieben:
Ca. 180-185 cm groß, sehr dünn, ca. 50 Jahre alt, grau/weiße etwas längere Haare, schwarze Sonnenbrille, lange helle Jeans, Trekkingsuit in blau/rot
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Hinweise. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: