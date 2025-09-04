NEUMARKT I.D.OPF. Am Mittwoch, 3. September, kam es in einem Einfamilienhaus im Neumarkter Stadtsüden zu einer Bedrohungslage, bei der unter anderem auch Spezialkräfte im Einsatz waren. Ein 34-Jähriger wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Gegen 15:45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf. am Mittwochnachmittag eine Bedrohungssituation in einem Neumarkter Wohngebiet mitgeteilt. Ein 34-jähriger Mann hatte gedroht, sich und seiner 31-jährigen Lebensgefährtin etwas anzutun.

Aufgrund dessen wurden Einsatzkräfte der örtlichen Dienststelle sowie der Zentralen Einsatzdienste Regensburg zum Einsatzort beordert. Zudem wurde das Spezialeinsatzkommando (SEK) Nordbayern angefordert.

Die Spezialkräfte konnten den Mann am Abend vor seinem Anwesen in Gewahrsam nehmen. Da sich der 34-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklinik eingewiesen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.