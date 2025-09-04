BAB A3, RUHSTORT A. D. ROTT. Am Mittwochabend (03.09.2025) stellten Beamte der Bundespolizei einen als gestohlen gemeldeten Pkw sicher. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierten Beamte einen BMW M4 auf der A3 bei der Einreise. Im Rahmen der Kontrolle de 42-jährigen Fahrers sowie des Fahrzeugs stellten sie fest, dass der BMW seit August in Italien als gestohlen gemeldet und zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei übernommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Fahrer entlassen.

Veröffentlicht am 04.09.2025, 10.40 Uhr