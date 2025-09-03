COBURG. Beamte der Zentralen Einsatzdienste Coburg stellten am Dienstag bei einer Kontrolle in der Kanalstraße verschiedene illegale Substanzen sicher. Ein 20-jähriger Mann sieht sich nun mehreren strafrechtlichen Ermittlungen gegenüber.

Gegen Mittag kontrollierten die Einsatzkräfte einen 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Dabei entdeckten sie mehrere Ecstasy-Tabletten, eine nicht geringe Menge Cannabis sowie verschiedene Arzneimittel.

Da der junge Mann keine ärztlichen Verordnungen für die mitgeführten Medikamente vorweisen konnte und diese als potenzielle Ersatzdrogen bekannt sind, gehen die Ermittler von einem Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz aus. Zudem überstieg die mitgeführte Menge Cannabis, die nach dem Konsumcannabisgesetz erlaubte Grenze um fast das doppelte, was eine weitere Anzeige nach sich zieht. Der Besitz von Ecstasy stellt einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz dar.