A93, GATTENDORF, LKR. HOF. Am Dienstag, gegen 11.30 Uhr unterzogen Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb auf dem Parkplatz Bärenholz West einen Lkw-Fahrer einer Kontrolle. In den mitgeführten Sachen des 31-jährigen polnischen Staatsbürgers fanden die Fahnder verschiedene Dopingmittel, die sie beschlagnahmten.

Der 31-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Anti-Doping-Gesetz strafrechtlich verantworten. Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen übernommen.