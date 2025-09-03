Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
"Schulwegtraining" mit der Polizei startet wieder im September
Augsburg - Auch vor Beginn dieses Schuljahres trainieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mit den ABC-Schützen das richtige Verhalten auf dem Schulweg.
Eingeladen hierzu sind sämtliche Schulanfänger sowie deren Erziehungsberechtigte aus dem Stadtgebiet Augsburg.
Während mit den zukünftigen Schülerinnen und Schülern praktische Übungen zum Überqueren der Fahrbahn an gesicherten und ungesicherten Stellen im Vordergrund stehen, erhalten die Eltern wichtige Tipps rund um den Schulweg.
Das Schulwegtraining findet zeitgleich an der Jugendverkehrsschule Rosenau, Gabelsberger Str. 127 (Zufahrt zur Tennisanlage) und an der Jugendverkehrsschule Senkelbach, Senkelbachstraße (neben dem Curt-Frenzel-Eisstadion) statt.
Es stehen folgende Termine zur Verfügung:
Freitag: 12.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Montag: 15.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Infos erhalten Sie unter: 0821/323 - 2091, 0821/323 - 2093 oder 0821/323 - 2096. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Die Verkehrserzieher der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg freuen sich auf Ihren Besuch.
Medienvertreter sind zu diesem Termin ebenfalls herzlich eingeladen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bittet um kurze Anmeldung im Falle einer Begleitung Ihrerseits.
1639 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall
Lechhausen - Am Dienstag (02.09.2025) kam es zwischen einem Autofahrer und einem E-Scooter Fahrer zu einem Verkehrsunfall in der Dr.-Schmelzing-Straße. Hierbei wurde der E-Scooter-Fahrer leicht verletzt.
Gegen 15.30 Uhr wollte der 60-jährige Autofahrer mit seinem Audi aus der Dr.-Schmelzing-Straße auf die Schillstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 41-jährigen E-Scooter-Fahrer, der auf dem Radweg unterwegs war.
Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 60-Jährigen.
1640 - Polizei ermittelt wegen Diebstahls
Innenstadt - Am Dienstag (02.09.2025) entwendeten drei oder vier bislang unbekannte Täter einen Geldbeutel in der Argonstraße.
Gegen 10.00 Uhr stellte eine 27-Jährige ihr Fahrrad vor Glascontainern ab. In einem unbeobachteten Moment entwendeten drei oder vier bislang unbekannte Männer ihren Geldbeutel aus dem Fahrradkorb.
Die bislang Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:
Männlich, 60 Jahre und trugen Caps.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.
1641 - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung
Inningen - Am Montag (01.09.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Hauswand einer Bank in der Oktavianstraße mit Lack.
Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf ca. 500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.
1642 - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung
Innenstadt - In der Zeit vom Montag (01.09.2025), 20.00 Uhr bis Dienstag (02.09.2025), 07.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand eines Einkaufshauses am Willy-Brandt-Platz 1.
Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 200 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.
1643 - Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung
Hochfeld - Am Montag (01.09.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg ein Auto mit falschem Kennzeichen in der Haunstetter Straße.
Gegen 11.20 Uhr stellten die Beamten den Mercedes auf einem Parkplatz fest. Überprüfungen ergaben hierbei, dass das Kennzeichen des Mercedes nicht zu diesem Auto gehörte. Dieses Kennzeichen war auf ein anderes Auto zugelassen.
Die Beamten stellten das Kennzeichen sicher.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung gegen den 23-jährigen Halter.
1644 – Eigentümer eines Fahrrades gesucht
Aichach – Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrads der Marke Victoria. Beamte fanden das Rad bereits am 04.07.2025 in der Oskar-von-Miller-Straße. Bislang konnte es keinem Eigentümer zugeordnet werden.
Die Polizei Aichach bittet den Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 08251/8989-0 zu melden
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: