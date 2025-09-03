PP SCHWABEN SÜD/WEST. Am 17. und 18.09.2025 führt die Polizeiinspektion Marktoberdorf eine besondere Kontrollaktion durch. Dabei soll gerade zum Beginn des neuen Schuljahres die Rücksichtnahme auf Fußgänger beim Abbiegen und speziell auf Schüler als vulnerable Verkehrsteilnehmer in den Fokus gerückt werden. Die Besonderheit bei diesen Kontrollen ist, dass Schüler den Verkehrssündern eine Zitrone statt einer Verwarnung anbieten, so dass der Verkehrsteilnehmer mit den Schülern als schutzbedürftige Personengruppe im Straßenverkehr konfrontiert werden und entscheiden dürfen, ob sie ein Verwarnungsgeld bezahlen oder in eine Zitrone beißen wollen.

Das PP Schwaben Süd/West lädt Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu einer Begleitung der Aktion ein.

Wo? Marktoberdorf

Wann? 18.09.2025

Für nähere Informationen und eine Teilnahmeanmeldung zu den Kontrollstellen bitten wir Medienvertreterinnen und -vertreter bis zum 12.09.2025, 12:00 Uhr, um vorherige Anmeldung direkt bei der PI Marktoberdorf unter der E-Mail:

pp-sws.marktoberdorf.pi@polizei.bayern.de

Parkplätze sind vor Ort ausreichend vorhanden. Die Polizeiinspektion Marktoberdorf ist Ihr Ansprechpartner vor Ort.

Hinweis: Es handelt sich um eine Medieneinladung, welche nicht für eine Vorab-Berichterstattung geeignet ist. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87437 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).