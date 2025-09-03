1380. Unfallflucht; eine Person verletzt – Milbertshofen

Am Dienstag, 02.09.2025, gegen 18:50 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Lkw mit Anhänger auf dem Frankfurter Ring in Richtung Ingolstädter Straße. Er fuhr dabei auf dem rechten Fahrstreifen. Auf Höhe der Hausnummer 112 wechselte der Lkw auf den zweiten Fahrstreifen.

Auf diesem fuhren zu diesem Zeitpunkt hintereinander eine 44-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw MINI, hinter dieser ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rottal-Inn mit einem Pkw MINI und hinter diesem ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München auf einem BMW Kraftrad.

Aufgrund des Fahrstreifenwechsels des Lkw musste zunächst die 44-Jährige eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit eben diesem zu verhindern. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es dabei nicht. Der 36-Jährige konnte ebenfalls durch eine Gefahrenbremsung das Auffahren auf die 44-Jährige verhindern. Der 24-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Kraftrad auf das Heck des Pkw der 36-Jährigen auf.

Der 24-Jährige und sein Sozius, ein ebenfalls 24-Jähriger mit Wohnsitz in München, stürzten daraufhin auf die Fahrbahn und wurden verletzt.

Der bislang unbekannte Führer des Lkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der 24-jährige Sozius wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1381. Größerer Polizeieinsatz – Grasbrunn

Am Dienstag, 02.09.2025, gegen 20:15 Uhr, informierte ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes den Polizeinotruf 110 über einen verdächtigen Gegenstand.

Im Verkaufsraum des Verbrauchermarktes soll ein selbstgebauter pyrotechnischer Gegenstand abgestellt worden sei.

Aufgrund der unklaren Lage wurde eine Vielzahl von Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Nach der ersten Inaugenscheinnahme konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand handelte, woraufhin der Verbrauchermarkt, welcher zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen hatte, vollständig geräumt wurde. Ebenso wurde ein Fitnessstudio, welches sich direkt über dem Verbrauchermarkt befindet, geräumt und es wurden weitläufige Verkehrsabsperrungen errichtet.

Die hinzugezogenen Spezialkräfte des Polizeipräsidiums München konnten schließlich feststellen, dass es sich bei dem Gegenstand lediglich um Batterien aus einem E-Scooter handelte, die ohne Gehäuse entsorgt wurden. Aufgrund dessen wurden die polizeilichen Absperrmaßnahmen aufgehoben.

Offensichtlich wollte eine bislang unbekannte Person die Batterien in dem dafür vorgesehenen Entsorgungstisch des Verbrauchermarktes entsorgen. Vermutlich waren die dafür vorgesehenen Öffnungen zu klein, so dass der Gegenstand auf dem Tisch abgelegt wurde.

1382. Einbruch in Einfamilienhaus – Ismaning

Im Zeitraum von Montag, 01.09.2025, 09:30 Uhr, bis Dienstag, 02.09.2025, 09:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Einfamilienhauses in Ismaning.

Dort öffneten der oder die unbekannten Täter die Terrassentür gewaltsam und gelangten so in das Haus. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Wertgegenstände in vierstelliger Höhe.

Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Am Dienstag, 02.09.2025, gegen 09.30 Uhr, entdeckte ein Anwohner den Einbruch und informierte den Polizeinotruf 110.

An dem Gebäude wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Taxetstraße, Rebhuhnstraße und Frühlingstraße (Ismaning) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1383. Zwei Einbrüche in gastronomische Betriebe – Isarvorstadt

Fall 1:

Im Zeitraum von Montag, 01.09.2025, 23:30 Uhr, bis Dienstag, 02.09.2025, 15:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Hintereingangstür in einen gastronomischen Betrieb in der Isarvorstadt.

Dort entwendeten der oder die Täter einen Möbeltresor inklusive des darin befindlichen Bargeldes im Wert eines vierstelligen Betrages. Danach entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Mitarbeiter entdeckten am Dienstag, 02.09.2025, gegen 15:30 Uhr, den Einbruch und informierten den Polizeinotruf 110.

Fall 2:

Im Zeitraum von Montag, 01.09.2025, 23:00 Uhr, bis Dienstag, 02.09.2025, 13:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in den Hinterhof eines gastronomischen Betriebes.

Dort öffneten der oder die unbekannten Täter gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Gebäude. Danach entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Am Dienstag, 02.09.2025, gegen 14:10 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter den Einbruch und informierte den Polizeinotruf 110.

Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Wertgegenstände aus dem gastronomischen Betrieb entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden an dem Gebäude.

In beiden Fällen wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Tatzusammenhang wird geprüft.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fraunhoferstraße, Müllerstraße, Jahnstraße und Klenzestraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1384. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Au/Haidhausen

Am Dienstag, 02.09.2025, gegen 14:00 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über Dritte darüber informiert, dass es zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einer 39-Jährigen und einer 16-Jährigen an der gemeinsamen Wohnanschrift kommt. Dabei soll die 16-Jährige die 39-Jährige mit einem spitzen Gegenstand bedroht haben. Sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die 39-Jährige konnte das Wohnobjekt unverletzt verlassen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes kam die 16-Jährige der Aufforderung nach, die Tür zu der Wohnung zu öffnen. Sie konnte unverletzt festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen. Sie wurde unter anderem wegen Bedrohung angezeigt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1385. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Schwanthaler Höhe

Am Mittwoch, 03.09.2025, gegen 03:15 Uhr, informierte ein Zeuge den Polizeinotruf 110 darüber, dass soeben eine Personengruppe die Fensterscheiben zu einem Finanzinstitut mit Graffiti besprüht und anschließend mit Steinen eingeworfen hat. Danach entfernten sich die Täter vom Objekt.

Sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. An dem Gebäude konnten mit lila Farbe aufgesprühte Schriftzüge mit politischem und zum Teil polizeifeindlichem Inhalt festgestellt werden. Die sofort eingeleitete Fahndung konnte bislang keine weiteren Hinweise auf die Täter bringen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere tausend Euro.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ganghoferstraße, Heimeranstraße, Hans-Dürrmeier-Weg und Petra-Moll-Weg (Schwanthaler Höhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.