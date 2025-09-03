PEITING, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Dienstag, 2. September 2025, kam es in Peiting zu einem tragischen Arbeitsunfall, bei dem ein 59 Jahre alter Mann sein Leben verlor. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Weilheim die genauen Umstände des Unfalls.

Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen war ein 59 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag (2. September 2025) gegen 15.35 Uhr mit Arbeiten auf einer Leiter an seinem Garten beschäftigt und von dieser gestürzt. Zeugen fanden den 59-Jährigen daraufhin am Boden. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen jedoch erfolglos. Der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort koordinierten Beamte der Polizeiinspektion Schongau. Noch am Ereignisort übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kripo Weilheim die weiteren Untersuchungen zum genauen Hergang. Nach bisherigem Kenntnisstand muss von einem tragischen Arbeitsunfall ausgegangen werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder die Beteiligung Dritter gibt es keine.