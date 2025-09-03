LANGENISARHOFEN, PLATTLING. Am 02.09.2025 übergab eine Seniorin nach einem Schockanruf Wertgegenstände an einen bislang unbekannten Abholer. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Die Frau erhielt gegen 14.30 Uhr einen Anruf ihrer vermeintlichen Enkelin, die angab, dass der Sohn der Frau einen Unfall verursacht hätte, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Das Gespräch wurde zunächst an eine vermeintliche Polizeibeamtin weitergeben, die schließlich einen angeblichen Staatsanwalt ans Telefon holte. Der falsche Staatsanwalt fragte nach Geld und Wertgegenständen, um damit eine Inhaftierung des Sohnes zu vermeiden.

Unter dem Eindruck des scheinbar schrecklichen Ereignisses packte die Seniorin Goldschmuck in ein Kuvert, welches sie schließlich in einer Papiertasche am Gartenzaun ihres Hauses kurz nach 15.00 Uhr an einen bislang unbekannten Abholer übergab.

Zum Abholer liegen derzeit folgenden Informationen vor: junger, großer, schlanker Mann, kurze schwarze Haare, kurze beige Chino-Hose, graues T-Shirt.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen zum Betrugsfall übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Übergabe am Gartenzaun am Haus der Geschädigten an der Bundesstraße auf Höhe der Mooser Straße, geben können, sich unter der 09931/9164-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 03.09.2025, 11.10 Uhr