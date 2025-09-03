BAB A3, PASSAU. Am Dienstagnachmittag (02.09.2025) kontrollierten Schleierfahnder einen Pkw und fanden darin eine größere Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Gegen 15.45 Uhr kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen VW auf der BAB A3 nach der Einreise. Bei der Kontrolle der beiden Insassen, zwei Männer im Alter von 21 und 31 Jahren, fanden die Beamten in den jeweiligen Taschen insgesamt rund 15.000 Euro Bargeld sowie geschliffene Steine. Weder die Herkunft des Bargelds, noch der unbekannten Steine konnten die Männer plausibel erklären. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche übernommen. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, das Bargeld und die Steine sichergestellt.

Veröffentlicht am 03.09.2025, 10.28 Uhr