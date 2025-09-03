MANCHING, OT OBERSTIMM, LKRS. PFAFFENHOFEN A.D. ILM.Wie berichtet wird seit Sonntagabend ein 83-jähriger Mann aus Oberstimm vermisst. Auch am heutigen Tage wird die Suche fortgesetzt.

Intensive Suchmaßnahmen der Rettungsorganisationen, an denen neben umfangreichem technischen Gerät auch mehr als 400 Helfer beteiligt waren, führten bislang nicht zur Auffindung des Rentners.

Am heutigen Tage wird die Vermisstensuche fortgesetzt und der Suchradius erweitert. Mehr als 800 Hilfskräfte aller Rettungsorganisationen sind hierfür derzeit im Einsatz.

Die Bevölkerung wird in diesem Zusammenhang gebeten, eigene Grundstücke zu kontrollieren. Der Vermisste befindet sich möglicherweise in hilfloser Lage und könnte beispielsweise in einer Gartenlaube Unterschlupf gefunden haben.

Bewohner von Manching sowie insbesondere den Ortsteilen Oberstimm, Niederstimm und Pichl werden gebeten, bekannte Urlaubsabwesenheiten von Nachbarn unter der Telefonnummer 0841-93430 an die Polizei zu melden.

Ursprungsmeldung:

83-jähriger Mann aus Oberstimm vermisst – Öffentlichkeitsfahndung

Seit gestern Abend wird ein 83-jähriger Mann aus Oberstimm vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit gestern Abend, 31.08.2025, 19:30 Uhr, wird ein Senior aus Oberstimm vermisst. Der 83-Jährige hat seine Wohnadresse im Römerring zu Fuß verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts.Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zur Auffindung den Mannes, der auf Medikamente angewiesen ist und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist 168 cm groß, schlank, hat hellgraue Haare und eine hohe Stirn. Bekleidet ist der Mann mit einem gelben T-Shirt mit grünen Streifen, einer dunkelbraunen langen Hose und einer beigen Strickweste. Weiter trägt er weiße Turnschuhe mit roten Streifen.

Ein Lichtbild des Vermissten findet sich im Internetangebot der Bayer. Polizei.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ingolstadt unter 0841/93430, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.