REGENSBURG. Von Freitag auf Samstag drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Innenstadt ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 29. August, 18:00 Uhr, und Samstag, 30. August, 11:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Schwarze-Bären-Straße in Regensburg. Er nutzte dafür die Rückseite des Gebäudes. Der Täter entwendete eine geringe einstellige Summe an Bargeld sowie mehrere Taschenmesser und flüchtete daraufhin unerkannt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen. Haben Sie am im oben genannten Zeitraum im Bereich der Schwarze-Bären-Straße oder Weiße-Lilien-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder auch an jede andere Polizeiinspektion.