WÖRTH A. D. ISAR, LKR. LANDSHUT. Erneut haben Unbekannte die Abwesenheit eines Hausbesitzers genutzt, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Unbekannte haben sich vermutlich in der Zeit zwischen Dienstag, 26.08.2025 und Dienstag, 02.09.2025, über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Anwesen in der Boschstraße verschafft. Der oder die Unbekannten durchwühlten dabei mehrere Räume und entwendeten neben zwei Mobiltelefonen, einer Kamera auch einen VW-Crafter im Wert von rund 35.000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen und hofft auch Hinweise aus der Bevölkerung. Anwohner, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Siedlerstraße/Moosallee und der Boschstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 0871/9252-0 in Verbindung zu setzen.

Schützen Sie Ihr Zuhause vor Einbrechern

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfallmeldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-Einbruch oder bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern.

Veröffentlicht: 03.09.2025, 09.00 Uhr