DEGGENDORF, BAB A3, HÖHE SEEBACH. Wie bereits heute Nacht gemeldet, fuhr heute Nacht (03.09..2025) gegen 00.25 Uhr ein Sattelkipper in Fahrtrichtung Passau gegen die Brücke über die Autobahn. Im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen auf der BAB lieferte der Fahrer des Kippers Mischgut an.

Nach dem Abladen der Ladung fuhr er mit noch ausgestellter Mulde los und blieb kurz danach an der Brücke über die A 3 hängen. Der Kipper wurde von der Zugmaschine abgerissen und die Zugmaschine rollte noch einige Meter weiter. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Am Lkw selbst entstand erheblicher Sachschaden und auch die Brücke, die regional als „Blitzerbrücke“ bekannt ist, nahm Schaden. Hierzu wurde ein Statiker verständigt, der die Brücke nun auf Befahrbarkeit überprüft. Feuerwehr und Autobahnmeisterei mussten Betonteile von der Brücke und Fahrzeugteile von der Fahrbahn entfernen, so dass dann der Anhänger von der Brücke gelöst werden und letztlich abgeschleppt werden konnte. Hierzu war eine Vollsperrung in Richtung Passau ab dem AK Deggendorf notwendig, die erst um kurz nach 07.00 Uhr aufgehoben werden konnte.

Medienkontakt: Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf, Tel. 0991/3896-320

Veröffentlicht: 03.09.2025, 08.02 Uhr