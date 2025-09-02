STRAUBING. Am 01.09.2025 entwendete ein Unbekannter, der in Begleitung eines weiteren unbekannten Mannes war, einem 30-Jährigen nach einer verbalen Auseinandersetzung dessen Handy. Die Kriminalpolizei ermittelt aufgrund des Verdachts eines Raubdeliktes und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen nach schlug einer der beiden bislang unbekannten Männer gegen 20.15 Uhr dem 30-Jährigen nach einem vorausgegangenem verbalen Streit in der Allensteiner Straße dessen Handy aus der Hand und nahm es an sich. Danach flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung.

Der 30-Jährige wurde nicht verletzt.

Zu den beiden Männern liegen derzeit folgende Hinweise vor:

ca. 30 Jahre alt, schlank, 170 cm groß, schwarzer längerer Kinnbart, kurze dunkle Haare, er trug eine Goldkette sowie einen rot-weißen Pullover

ca. 30 Jahre alt, athletisch-kräftig, mindestens 180 cm groß, Glatze, auffällig: beide Handrücken sowie Hals und Gesicht tätowiert

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen zum Verdacht eines Raubdeliktes übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 02.09.2025, 15.35 Uhr