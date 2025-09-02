Mobile Wache unterwegs
"Schulwegtraining" mit der Polizei startet wieder im September
Augsburg - Auch vor Beginn dieses Schuljahres trainieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mit den ABC-Schützen das richtige Verhalten auf dem Schulweg.
Eingeladen hierzu sind sämtliche Schulanfänger sowie deren Erziehungsberechtigte aus dem Stadtgebiet Augsburg.
Während mit den zukünftigen Schülerinnen und Schülern praktische Übungen zum Überqueren der Fahrbahn an gesicherten und ungesicherten Stellen im Vordergrund stehen, erhalten die Eltern wichtige Tipps rund um den Schulweg.
Das Schulwegtraining findet zeitgleich an der Jugendverkehrsschule Rosenau, Gabelsberger Str. 127 (Zufahrt zur Tennisanlage) und an der Jugendverkehrsschule Senkelbach, Senkelbachstraße (neben dem Curt-Frenzel-Eisstadion) statt.
Es stehen folgende Termine zur Verfügung:
Freitag: 12.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Montag: 15.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Infos erhalten Sie unter: 0821/323 - 2091, 0821/323 - 2093 oder 0821/323 - 2096. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Die Verkehrserzieher der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg freuen sich auf Ihren Besuch.
Medienvertreter sind zu diesem Termin ebenfalls herzlich eingeladen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bittet um kurze Anmeldung im Falle einer Begleitung Ihrerseits.
1630 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Lechhausen – Am Samstag (30.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Neuburger Straße Ecke Dr. Schmelzing-Straße, bei der eine 51-Jährige leicht verletzt wurde.
Die 51-jährige Frau war mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg der Neuburger Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Dr.-Schmelzing-Straße überquerte die Frau die Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer bog nach rechts in die Neuburger Straße ab. Hierbei übersah er die 51-jährige E-Scooter-Fahrerin offenbar und es kam zum Zusammenstoß.
Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Sachschaden am E-Scooter wird aktuell auf rund 600 Euro geschätzt.
Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr letztendlich weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.
Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:
Männlich, ca. 1,70 m groß, graue Haare, schwarze Brille, ca. 65 Jahre alt.
Bei dem Auto handelte es sich offenbar um einen Mercedes SUV in der Farbe grün metallic.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1631 – Polizei ermittelt nach Widerstand
Innenstadt – Am Dienstag (02.09.2025) leistete eine 44-Jährige Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei einem Einsatz am Leonhardsberg.
Gegen 01.00 Uhr wurde die Polizei über eine Ruhestörung an einer Tankstelle informiert. Vor Ort stellten Polizeibeamte die 44-Jährige fest. Diese stand bei laufendem Motor neben ihrem Auto und war augenscheinlich alkoholisiert.
Ein freiwilliger Atemalkoholtest der 44-jährigen Frau ergab einen Wert über einem Promille.
Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei der Frau, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Hierzu brachten sie die Frau zur Dienststelle. Dabei leistete sie Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen die 44-Jährige.
1632 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Innenstadt – Am Montag (01.09.2025) entwendete eine 21-Jährige Frau Waren in einer Drogerie in der Bahnhofstraße.
Gegen 08.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die Frau, wie sie das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Anschließend stoppte er die Frau und informierte die Polizei. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 21-Jährige.
1633 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Lkw
Göggingen – In der Zeit von Freitag (29.08.2025), 15.00 Uhr bis Montag (01.09.2025), 07.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Lkw auf einem Firmengelände im Unterfeldweg.
Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.
Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
1634 – Polizei stoppt flüchtigen Rollerfahrer
Innenstadt – Am Montag (01.09.2025) stoppten Einsatzkräfte der Polizei einen 20-Jährigen Rollerfahrer. Ein bislang unbekannter Mitfahrer flüchtete.
Gegen 17.45 Uhr wollte eine Polizeistreife den Rollerfahrer und seinen Mitfahrer kontrollieren, da beide Männer ohne Helm unterwegs waren. Der 20-Jährige ignorierte daraufhin die Anhaltesignale der Streife und flüchtete zunächst. Hierbei überholte der 20-Jährige verbotswidrig ein Auto. Außerdem fuhr er mit dem Roller über einen Gehweg, wodurch offenbar zwei Passanten ausweichen mussten. Schließlich flüchteten die beiden Männer zu Fuß. Die Beamten stoppten den 20-jährigen Rollerfahrer im Rahmen der Fahndung. Die Fahndung nach dem bislang unbekannten Mitfahrer verlief negativ.
Der bislang unbekannte Mitfahrer wurde wie folgt beschrieben:
Männlich, ca. 1,65 m groß, ca. 15-20 Jahre alt, südländisches Aussehen, schwarz gekleidet.
Wie sich bei der Kontrolle der Beamten herausstellte, war der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren der Roller selbst sowie das Kennzeichen entwendet.
Die Polizei ermittelt u. a. wegen diverser Verkehrsdelikte, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Diebstahls und bittet um Hinweise. Personen, die Zeugenhinweise geben können oder selbst durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.
1635 – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt
------------------------------ In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------------------
Adelzhausen – Am Sonntag (31.08.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in einer Asylunterkunft. Einsatzkräfte nahmen einen 39-jährigen Bewohner vor Ort fest.
Gegen 18.15 Uhr kam es offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 39-Jährigen und einer 47-jährigen Bewohnerin sowie einem 48-jährigen Bewohner. Im weiteren Verlauf griff der 39-Jährige die beiden nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Hammer an. Beide Personen wurden dabei verletzt.
Bewohner bemerkten den Vorfall und kamen den beiden zu Hilfe. Außerdem wurde die Polizei verständigt. Einsatzkräfte nahmen den 39-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Den Hammer stellten sie sicher.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 39-Jährige am Montag (01.09.2025) einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl u.a. wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und setzte diesen in Vollzug. Der 39-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.
1636 – Polizei ermittelt nach Brand
Nördlingen – Am Sonntag (31.08.2025) kam es zu einem Brand einer Garage in der Eselerstraße. Hierbei wurde niemand verletzt.
Gegen 21.00 Uhr meldete eine Anwohnerin den Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
1637 - Polizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus
Ellgau – Im Zeitraum von Dienstag (26.08.2025), 17.00 Uhr, bis Samstag (30.08.2025), 21.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Floßlände. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Um sich vor Wohnungseinbruch zu schützen hat die Polizei folgende Tipps:
- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
- Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.
- Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
- Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.
- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
- Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.
Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:
- https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html
- https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/
Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.
Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter stellen wir unter folgendem Link O-Töne zur Thematik zu Verfügung:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090151/index.html
1638 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Autobahn A 8 / AS Dasing / FR Stuttgart – Am Sonntag (31.08.2025) kam es auf der A 8 zu einer Unfallflucht.
Gegen 12.00 Uhr war ein 84-jähriger BMW-Fahrer auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Hierbei kam er offenbar nach links von seiner Fahrbahn ab. Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer musste dadurch stark abbremsen und wich nach links aus. Hierbei kollidierte er mit der Betonleitwand.
Der 84-Jährige fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten Polizeibeamte jedoch den 84-Jährigen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Personen die Hinweise zum Unfallhergang geben können oder selbst gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.
