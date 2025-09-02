1630 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Samstag (30.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Neuburger Straße Ecke Dr. Schmelzing-Straße, bei der eine 51-Jährige leicht verletzt wurde.

Die 51-jährige Frau war mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg der Neuburger Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Dr.-Schmelzing-Straße überquerte die Frau die Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer bog nach rechts in die Neuburger Straße ab. Hierbei übersah er die 51-jährige E-Scooter-Fahrerin offenbar und es kam zum Zusammenstoß.

Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Sachschaden am E-Scooter wird aktuell auf rund 600 Euro geschätzt.

Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr letztendlich weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,70 m groß, graue Haare, schwarze Brille, ca. 65 Jahre alt.

Bei dem Auto handelte es sich offenbar um einen Mercedes SUV in der Farbe grün metallic.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1631 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Innenstadt – Am Dienstag (02.09.2025) leistete eine 44-Jährige Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei einem Einsatz am Leonhardsberg.

Gegen 01.00 Uhr wurde die Polizei über eine Ruhestörung an einer Tankstelle informiert. Vor Ort stellten Polizeibeamte die 44-Jährige fest. Diese stand bei laufendem Motor neben ihrem Auto und war augenscheinlich alkoholisiert.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest der 44-jährigen Frau ergab einen Wert über einem Promille.

Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei der Frau, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Hierzu brachten sie die Frau zur Dienststelle. Dabei leistete sie Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen die 44-Jährige.

1632 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt – Am Montag (01.09.2025) entwendete eine 21-Jährige Frau Waren in einer Drogerie in der Bahnhofstraße.

Gegen 08.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die Frau, wie sie das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Anschließend stoppte er die Frau und informierte die Polizei. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 21-Jährige.

1633 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Lkw

Göggingen – In der Zeit von Freitag (29.08.2025), 15.00 Uhr bis Montag (01.09.2025), 07.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Lkw auf einem Firmengelände im Unterfeldweg.

Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1634 – Polizei stoppt flüchtigen Rollerfahrer

Innenstadt – Am Montag (01.09.2025) stoppten Einsatzkräfte der Polizei einen 20-Jährigen Rollerfahrer. Ein bislang unbekannter Mitfahrer flüchtete.

Gegen 17.45 Uhr wollte eine Polizeistreife den Rollerfahrer und seinen Mitfahrer kontrollieren, da beide Männer ohne Helm unterwegs waren. Der 20-Jährige ignorierte daraufhin die Anhaltesignale der Streife und flüchtete zunächst. Hierbei überholte der 20-Jährige verbotswidrig ein Auto. Außerdem fuhr er mit dem Roller über einen Gehweg, wodurch offenbar zwei Passanten ausweichen mussten. Schließlich flüchteten die beiden Männer zu Fuß. Die Beamten stoppten den 20-jährigen Rollerfahrer im Rahmen der Fahndung. Die Fahndung nach dem bislang unbekannten Mitfahrer verlief negativ.

Der bislang unbekannte Mitfahrer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,65 m groß, ca. 15-20 Jahre alt, südländisches Aussehen, schwarz gekleidet.

Wie sich bei der Kontrolle der Beamten herausstellte, war der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren der Roller selbst sowie das Kennzeichen entwendet.

Die Polizei ermittelt u. a. wegen diverser Verkehrsdelikte, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Diebstahls und bittet um Hinweise. Personen, die Zeugenhinweise geben können oder selbst durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.