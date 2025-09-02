OLCHING, LKRS. FÜRSTENFELDBRUCK.Wie berichtet, wurde seit dem vergangenen Samstag ein 13-jähriges Mädchen aus Olching vermisst.

Das Kind ist heute wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Hinweise auf eine eventuelle Straftat liegen nicht vor. Wir danken für die Unterstützung bei der Fahndung und bitten darum, die veröffentlichten Lichtbilder nicht weiter zu verwenden.

Ursprungsmeldung:

Seit vergangenen Samstag, 30.08.2025, wird eine 13-Jährige aus Olching vermisst. Die bisherigen polizeilichen Suchmaßnahmen führten nicht zur Auffindung des Mädchens. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste verließ ihr Zuhause in Olching am Samstag, 30.08.2025, gegen 20 Uhr. Im Rahmen des letzten Telefonkontakts am Folgetag gab sie ihrer Mutter gegenüber an, sich in einem Hotel aufzuhalten und dass es ihr gut gehe. Danach brach der Kontakt ab.