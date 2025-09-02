KAUFBEUREN. Auf Grund des tödlichen Verkehrsunfalls vom 23.08.2025 in Neugablonz (Bezugsmeldung vom 23.08.2025) ermittelt die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten gegen den 21-jährigen Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeugs u. a. wegen des Verdachts des Mordes. Gegen den Beschuldigten, der nach dem Unfall flüchtete, wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Auf Grund der internationalen Fahndung konnte der Beschuldigte am 01.09.2025 in Polen durch Zielfahnder des BLKA festgenommen werden. Der Beschuldigte befindet sich in Polen bis zur Entscheidung über seine Auslieferung durch die polnischen Behörden in Auslieferungshaft. (KPS Kaufbeuren)

Für weitere Presseauskünfte wird an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Kempten verwiesen.

Bezugsmeldung vom 23.08.2025

Tödlicher Verkehrsunfall in Neugablonz – Unfallfahrer flüchtig

KAUFBEUREN. Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in Kaufbeuren – Neugablonz ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 20-jähriger ums Leben kam. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort.

Gegen 03:35 Uhr ging bei der örtlichen Dienststelle eine Mitteilung über einen vermutlich betrunkenen Autofahrer in Kaufbeuren ein. Im Stadtbereich konnte das Fahrzeug zunächst nicht festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndung wurde der Pkw durch eine Polizeistreife kurzzeitig gesichtet, entfernte sich allerdings mit hoher Geschwindigkeit, so dass ihn die Streife wieder aus den Augen verlor. Kurz darauf ereignete sich im Reifträgerweg ein folgenschwerer Verkehrsunfall, nach ersten Erkenntnissen verursacht durch das zuvor gesuchte Fahrzeug. Im Bereich einer Rechtskurve kam dieses Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und prallte frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Der 20-jährige Fahrer dieses Pkw wurde durch den Zusammenstoß derart verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Mitfahrer des Verstorbenen wurden jeweils leicht verletzt, der Beifahrer des Verursachers wurde schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle und wird derzeit durch die Polizei gesucht. Ob er sich bei dem Unfall verletzt hat, ist nicht bekannt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 €. Zur Unfallaufnahme und der Fahndung nach dem Unfallfahrer waren mehrere Streifen der umliegenden Polizeidienststellen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt. Der Reifträgerweg war bis in den späten Vormittag für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. (VPI Kempten)

