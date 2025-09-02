VELDEN, LKR. LANDSHUT. Unbekannte haben am Montag, 01.09.2025, versucht in ein Einfamilienhaus im Gemeindeteil Eberspoint einzubrechen.

Nachdem die beiden Bewohner des Einfamilienhauses gegen 22.15 Uhr ungewöhnliche Geräusche an der Balkontüre und den Jalousien hörten, verständigten sie über Notruf die Polizei.

Ersten Ermittlungen zufolge versuchten Unbekannte sich durch Aufhebeln der Balkontüre bzw. durch Öffnen der Jalousien gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus verschaffen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Anwohner, die am Montag, 01.09.2025, zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr, bzw. am Sonntag, 31.08.2025, im Bereich der Raffelberger Straße/Venusbergstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich mir der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 02.09.2025, 13.35 Uhr