1374. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl – Feldmoching/Hasenbergl

Am Samstag, 30.08.2025, gegen 22:00 Uhr, gelangte eine Person in eine freistehende Garage auf einem Privatanwesen. Dort öffnete sie einen Schrank, offensichtlich in der Absicht Werkzeug zu entwenden. Als die Anwohner die Person bemerkten, entfernte sich der Täter in Richtung eines weitläufigen unbebauten Geländes. Daraufhin wurde der Polizeinotruf 110 verständigt.

Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zum Anwesen geschickt und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Unter den Einsatzkräften befand sich auch eine Diensthundeführerin der Münchner Polizei mit ihrer Diensthündin. Die Diensthündin wurde in Fluchtrichtung auf die Fährte des unbekannten Täters angesetzt. Die Diensthündin konnte der Fährte mehrere Meter lang bis zu zwei Einfahrten folgen.

Der unbekannte Täter, der sich dort offenbar versteckt hatte, gab sich in Anbetracht der Anwesenheit des Diensthundes zu erkennen. Dieser wurde durch die eingesetzten Beamten festgenommen. Es handelt sich um einen 37-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Nach ersten Ermittlungen wurde nichts aus der Garage entwendet. Demnach wurde der 37-Jährige wegen Hausfriedensbruch und versuchtem Diebstahl angezeigt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1375. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl aus Kraftfahrzeug – Großhadern

Am Dienstag, 02.09.2025, gegen 02:10 Uhr, informierte ein Zeuge den Polizeinotruf 110 darüber, dass sich eine verdächtige Person fußläufig durch eine Straße in Großhadern bewegte. Diese versuchte die Türen diverser auf der Straße abgestellten Pkw zu öffnen. Der unbekannte Täter öffnete schließlich einen BMW Pkw und durchsuchte anschließend den Innenraum des Fahrzeuges. Er entwendete ein elektronisches Gerät aus dem BMW und verließ das Fahrzeug.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter durch die eingesetzten Polizeikräfte unweit der Einsatzörtlichkeit angetroffen und festgenommen werden. Es handelt sich bei dem Tatverdächtigen um einen 24-Jährigen mit Wohnsitz in München. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten neben dem elektronischen Gerät weitere diverse, vermutlich ebenfalls entwendete Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 24-Jährige wirkte auf die Polizeibeamten psychisch auffällig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er daher in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Der 24-Jährige wurde wegen des Diebstahls aus Kraftfahrzeug angezeigt.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1376. Größerer Polizeieinsatz – Berg am Laim

Am Montag, 01.09.2025, gegen 17:20 Uhr, informierte ein Zeuge den Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass eine weitere Passantin eine verdächtige Person mit einer Schusswaffe im Bereich des U-Bahnhofs Innsbrucker Ring gesehen habe. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zu der Einsatzörtlichkeit geschickt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte keine verdächtige Person durch Einsatzkräfte angetroffen werden. Auch die Besetzung der Zugänge zu dem U-Bahnhof sowie die Sichtung von Videoaufzeichnungen brachten keine weiteren Hinweise auf eine etwaige verdächtige Person.

Im weiteren Verlauf wurde die gezielte Fahndung durch die eingesetzten Kräfte eingestellt und der Vorfall polizeilich vermerkt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1377. Mehrere Fälle des Diebstahls aus Kraftfahrzeug – Sendling und Laim

Im Zeitraum von Donnerstag, 28.08.2025, 17:00 Uhr, bis Freitag, 29.08.2025, 10:10 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam mehrere auf der Straße geparkte Pkw und entwendeten die Lenkeinheiten daraus.

Der Großteil der Aufbrüche ereigneten sich in engem örtlichen Zusammenhang in den Stadtteilen Sendling und Laim. Bislang wurden sechs angegangene Pkw zur Anzeige gebracht. Hierbei handelt es sich vorrangig um Fahrzeuge der Marke BMW älteren Baujahres.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gottfried-Böhm-Ring, Hauffstraße, Johann-Clanze-Straße, Ortlerstraße (Sendling) und Nördlinger Straße (Laim) Wahrnehmungen von Personen gemacht, die sich auffällig für ältere Modelle der Marke BMW interessiert haben und die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1378. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Ramersdorf

Am Montag, 01.09.2025, gegen 20:10 Uhr, fuhr ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf dem Innsbrucker Ring und beabsichtigte dort nach links in die Ottobrunner Straße abzubiegen. In dem VW Pkw befanden sich ebenso zwei 11-Jährige (beide mit Wohnsitz in München) als Mitfahrerinnen.

Zeitgleich befuhr eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Skoda Pkw den Innsbrucker Ring in Richtung Chiemgaustraße. Die Kreuzung zur Ottobrunner Straße beabsichtigte sie geradeaus zu überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden 11-Jährigen jeweils leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Die 28-Jährige wurde ebenfalls verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und abgeschleppt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1379. Verkehrsunfall aufgrund akuter Erkrankung; eine Person verstorben – Hasenbergl

Am Montag, 01.09.2025, gegen 16:15 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Ford Pkw die Petrarcstraße und bog dort nach rechts in die Kienestraße ein.

Aufgrund einer plötzlichen akuten Erkrankung verlor er das Bewusstsein und kam in der Kurve nach links ab. Dort fuhr er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Pkw. Dieser wurde wiederum auf den dahinter geparkten Mercedes Pkw geschoben.

Ein unbeteiligter Zeuge konnte dies beobachten und verständigte den Notruf. Der 60-Jährige wurde reanimationspflichtig und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er wenige Zeit später verstarb.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.