HOF. Montagabend kam es zu einem größeren Polizeieinsatz der Hofer Altstadt. Auslöser war eine unbezahlte Rechnung in einem Eisladen.

Gegen 18 Uhr gerieten drei Brüder mit Syrer im Alter von 25, 19 und 15 Jahren in einer Eisdiele in der Straße am Oberen Anger mit dem 42-jährigen Besitzer in Streit. Hintergrund war eine nicht bezahlte Rechnung für einen vergangenen Besuch am 27. August. Als die drei Brüder die Rechnung gestern noch immer nicht bezahlen wollten und der Besitzer ankündigte, die Polizei zu rufen, eskalierte die Situation.

Der älteste Bruder nahm eine Beachflag und schlug mit der Aluminium-Haltestange auf den 42-Jährigen ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der 19-jährige Mann beschädigte zeitgleich einen Stuhl der Einrichtung. Der 15-Jährige nahm sich einen der abgestellten Tische aus dem Außenbereich und versuchte, mit diesem in den Innenraum zu gelangen, blieb dabei aber am Türrahmen hängen. Ein 24-jähriger Mitarbeiter, der dazwischenging sowie die anwesende zehnjährige Tochter des Besitzers wurden bei der Auseinandersetzung ebenfalls leicht verletzt.

Nachdem die drei Brüder anschließend flüchteten, konnten sie von herbeigeeilten Beamten der Polizeiinspektion Hof am nahen Sonnenplatz gestellt werden. Da aufgrund vorheriger Zeugenschilderungen der Verdacht bestand, einer der Beschuldigten würde ein Messer mit sich führen, zogen die Beamten ihre Dienstwaffen und dirigierten zwei der Brüder, den 25- und den 19-Jährigen, zu Boden. Der Ältere stand allerdings unvermittelt wieder auf und ging auf einen der Beamten los. Dieser setzte Pfefferspray gegen den Mann ein, welcher daraufhin flüchtete, aber nach einigen Metern von Beamten eingeholt und gefesselt werden konnte. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und versuchte, sich körperlich gegen die Maßnahme zur Wehr zu setzen. Drei Beamte wurden hierbei leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Seine beiden Brüder konnten ohne Gegenwehr in Gewahrsam genommen werden. Alle drei wurden im Anschluss zur Polizeiinspektion Hof gebracht. Anzeichen für Alkoholeinwirkung ergaben sich nicht. Ermittelt wird nun wegen einer Vielzahl an Straftaten, unter anderem wegen Unterschlagung und gefährlicher Körperverletzung, sowie gegen den 25-Jährigen wegen Tätlichen Angriffs- und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Mittlerweile wurde bekannt, dass durch Passanten bzw. Anwohner Handyvideos des Polizeieinsatzes gefertigt wurden, welche bereits in den sozialen Medien kursieren. Dazu bittet die Polizeiinspektion Hof mögliche Zeugen des Vorfalls oder Inhaber dieser fallbezogenen Videos, sich unter der Tel.-Nr. 09281-704-0 zu melden.