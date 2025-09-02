ROSENHEIM. Am Montagabend, den 1. September 2025, versuchten mindestens zwei bislang unbekannte männliche Personen in ein Anwesen in der Hoppenbichler Straße in Rosenheim einzubrechen. Nachbarn wurden auf verdächtige Geräusche am derzeit unbewohnten Nachbaranwesen aufmerksam und schauten nach, woraufhin die Täter nach Ansprache sofort flüchteten. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In den Abendstunden des Montags, 1. September 2025, versuchten, mindestens zwei unbekannte männliche, maskierte Täter in ein Anwesen in der Hoppenbichler Straße in Rosenheim einzubrechen. Als Nachbarn gegen 21.10 Uhr auf die verdächtigen Geräusche des zur Tatzeit leerstehenden Anwesens aufmerksam wurden und dort die maskierten Personen im Garten antrafen, flüchteten die mutmaßlichen Einbrecher umgehend und blieben bislang unerkannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es den Tätern nicht, in das Anwesen einzudringen.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 180 cm, ca. 40 Jahre, tiefe Stimme, schwarze Jogginghose, Sturmmaske, grüner Kapuzenpullover.

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm, ca. 40 Jahre, kräftig, Jogginghose, Sturmhaube.

Beide Personen sprachen gebrochenen Deutsch.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Rosenheim geleitet - intensive Fahndungsmaßnahmen blieben bisher leider ohne Erfolg. Inzwischen übernahm das zuständige Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Rosenheim die weiteren Ermittlungen. Die Ermittler bitten in dem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Montagabend (1. September 2025) insbesondere zwischen 19.00 - 21.30 Uhr im Bereich der Hoppenbichler Straße in Rosenheim Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann aufgrund der Täterbeschreibung Hinweise zur Identität der Täter geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Personen, welche in dem Fall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang die Bevölkerung sensibilisieren. Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es vermehrt zu sogenannten Dämmerungseinbrüchen. Täter nutzen die früh einsetzende Dunkelheit und vermehrt den Umstand aus, dass Bewohner im Urlaub oder wie vielleicht jetzt während eines Herbstfestbesuchs noch unterwegs oder aus sonstigem Grund längere Zeit nicht zu Hause sind. Wohnhäuser werden gezielt ausgespäht, ob diese unbeleuchtet oder ungesicherte sind.

Die Polizei appelliert daher dringend achtsam zu sein, bereits einfache Schutzmaßnahmen können helfen. Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder, abschließbare Fenster und eine aufmerksame Nachbarschaft können das Risiko deutlich reduzieren. Verdächtige Beobachtungen bitte sofort an die 110 melden.

Weitere Informationen und Präventionstipps zum Einbruchschutz erhalten Sie bei den Beratungsstellen der Kriminalpolizeidienststellen und unter www.polizei-beratung.de