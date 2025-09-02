SCHWABACH. (854) Am Dienstag (26.08.2025) gelang es der Kriminalpolizei Schwabach zwei mutmaßliche Betäubungsmittelhändler in Schwabach festzunehmen. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen.



Das zuständige Fachkommissariat für Rauschgiftkriminalität der Schwabacher Kriminalpolizei erlangte im Rahmen von Ermittlungen im Juni 2025 erste Hinweise, wonach ein 17-Jähriger möglicherweise mit Rauschgift handeln würde. Im Verlauf der folgenden Wochen erhärtete sich im Zuge der kriminalpolizeilichen Maßnahmen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth schließlich der Tatverdacht.

An dem Dienstagnachmittag (26.08.2025) sollte demnach die Übergabe einer größeren Menge Crystal in Schwabach auf einem Parkplatz erfolgen. Bei dieser gelang es Kräften des SEK (Spezialeinsatzkommando) einen 17-jährigen und einen 18-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Insgesamt stellten die Beamten mehr als 1,5 kg Crystal sicher. Der 17-Jährige führte zugriffsbereit eine Schusswaffe mit.

An dem Einsatz war eine Vielzahl von Polizeibeamten beteiligt, unter anderem unterstützten neben den Zivilen Einsatzgruppen Schwabach und Erlangen auch der Einsatzzug Erlangen sowie die Kriminalpolizei Nürnberg das örtliche Fachkommissariat.

Im Anschluss führten die Beamten weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen durch, unter anderem durchsuchten sie die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen in Schwabach. Hier wurde neben weiterer Beweismittel noch eine geringe Menge Crystal bei dem 17-Jährigen sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erließ der zuständige Ermittlungsrichter unter anderem wegen Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher