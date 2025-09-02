SELB, LKR. WUNSIEDEL. Montagnachmittag entdeckten Fahnder der Grenzpolizei Selb Betäubungsmittel bei einer Kontrolle auf der Autobahn A93.

Gegen 15.30 Uhr kontrollierten die Beamten auf der A93 den Kleintransporter mit dem 32-jährigen Polen am Steuer. Dabei entdeckten die Polizisten in einem Brillenetui Amphetamin, das von Polen nach Deutschland geschmuggelt worden war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Auch die Mitfahrer wurden überprüft – bei ihnen fanden die Beamten ebenfalls eine kleine Menge Amphetamin.

Aufgrund der festgestellten Menge an Betäubungsmitteln übergaben die Fahnder der GPI Selb die Sachbearbeitung an die Kriminalpolizei Hof. Diese hat die Ermittlungen inzwischen übernommen.