NÜRNBERG. (853) Am Donnerstagnachmittag (04.09.2025) sucht die Nürnberger Polizei das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern am und um den Hauptbahnhof. Bei allen Fragen rund um Sicherheit und Ordnung – sprechen Sie uns gerne an!



Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sowie des Polizeipräsidiums Mittelfranken nehmen im Zeitraum von 13:00 Uhr – 16:00 Uhr gezielt Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, Pendlerinnen und Pendlern, Touristinnen und Touristen sowie zu Geschäftstreibenden im Bahnhof und der Königstorpassage auf. Wir wollen von Ihnen wissen: wie steht es aus Ihrer Sicht um die Sicherheit am und im Umfeld des Bahnhofs? Was ist Ihr Wunsch an Ihre Polizei in punkto Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum? Wo können wir uns aus Ihrer Sicht noch verbessern, um unsere Stadt noch sicherer und lebenswerter zu machen?

Unsere Gesprächsbeamten freuen sich auf den Austausch mit Ihnen!

Für Informationen rund um die Themen Einbruchschutz, Betrug – insbesondere durch falsche Polizeibeamte und Schockanrufe – sowie Gefahren im Internet stehen zusätzlich Beamtinnen und Beamte der Kriminalprävention der Nürnberger Kriminalpolizei mit ihrem Präventionsbus im Bereich des Eingangs zum Handwerkerhof in der Königstraße bereit. Kommen Sie gerne vorbei!



Erstellt durch: Marc Siegl