BAB A3, PASSAU. Am Montagnachtmittag (01.09.2025) fanden Schleierfahnder bei einer Kontrolle verschiedene Arzneimittel und Cannabis. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 15.00 Uhr kontrollierten Fahnder einen Kleintransporter auf der A3 in Fahrtrichtung Suben. Der 41-jährige Fahrer gab an, nach Wien reisen zu wollen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten mehrere Kartons mit diversen Arzneimitteln, darunter hauptsächlich Potenzmittel. Insgesamt konnten sie rund 12.000 Tabletten sicherstellen. Außerdem führte der Mann rund fünf Gramm Marihuana mit. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Ausfuhr von Betäubungsmitteln sowie eines Vergehens nach dem Arzneimittelgesetz übernommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 41-Jährige wieder entlassen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 02.09.2025, 11.07 Uhr