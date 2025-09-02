CADOLZBURG, LANDKREIS FÜRTH. (852) Am Montagabend (01.09.2025), gegen 22.15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Fürth die Staatsstraße 2409 von Cadolzburg in Richtung Ammerndorf. Kurz nach Cadolzburg kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Schutzplanke. Der 23-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.



Zur Klärung von Unfallursache und -hergang wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Staatsstraße war bis 02.15 Uhr gesperrt.



Erstellt durch: Roland Faulhaber