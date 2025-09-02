BAD ALEXANDERSBAD, LKR. WUNSIEDEL. Am Montag, den 01.09.2025 gegen 22.15 Uhr gerieten mehrere Mülltonnen vor einem Einfamilienhaus im Gemeindeteil Kleinwendern in Brand. Ein Bewohner bemerkte das Feuer rechtzeitig und leitete erste Löschversuche ein, ehe die Feuerwehr die Glutnester vollständig ablöschte.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.