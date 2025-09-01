COBURG, LKR. COBURG. Bereits Ende August erreichte die Kriminalpolizei Coburg eine ungewöhnliche Online-Anzeige aus dem Ausland. Ein rumänischer Bauarbeiter gab an, im Raum Coburg auf einer Baustelle mit einem Stein auf den Kopf geschlagen und dabei verletzt worden zu sein. Der Mann konnte jedoch keine genauen Angaben zum Tatort oder zu den näheren Tatumständen machen.

Laut der Mitteilung des Geschädigten soll sich der Vorfall auf einer Baustelle ereignet haben, auf der ein Swimmingpool errichtet wurde. Zur Unterstützung der Ermittlungen übersandte der Mann ein Foto dieser Baustelle. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat im Raum Coburg zugetragen hat.

Trotz mehrerer Versuche, mit dem Anzeigenden erneut Kontakt aufzunehmen, oder über das Bild den Tatort zu ermitteln, konnte die Polizei bislang keine weiteren Informationen erhalten. Nun bittet die Kriminalpolizei Coburg die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen, zum Tatort oder zu der abgebildeten Baustelle geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/6450 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.