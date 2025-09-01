HOHENBERG A.D.EGER, LKR. WUNSIEDEL. Ein Senior aus Hohenberg an der Eger übergab am Freitagnachmittag Bargeld in fünfstelligem Wert an mutmaßliche Trickbetrüger. Die Kriminalpolizei in Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Mit der bekannten Masche des „Falschen Polizeibeamten“ täuschten am Freitag mutmaßliche Betrüger einen Mann aus Hohenberg an der Eger. Die Täter erklärten ihm, dass ein Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution fällig sei. Der Mann ging dem Anrufer auf den Leim und übergab am Freitagnachmittag Bargeld im mittleren fünfstelligen Wert an einen männlichen Abholer.

Personenbeschreibung des Abholers:

männlich, etwa 180 Zentimeter groß,

kräftige Statur, zirka 90 Kilogramm schwer

schwarze beziehungsweise dunkle Haare

zirka 50 Jahre alt

trug rote oder schwarze Oberbekleidung

führte einen dunklen Stoffbeutel oder Tasche mit, in dem die Beute verstaut wurde

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat am Freitagnachmittag zwischen 12 Uhr und 14 Uhr verdächtige Personen/Fahrzeuge in Hohenberg an der Eger im Bereich der Sudetenstraße bemerkt?

Wer hat möglicherweise die Übergabe der Beute beobachtet?

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Abholer machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/7040 bei der Kripo in Hof zu melden.