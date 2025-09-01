1371. Betriebsunfall; eine Person verletzt – Altstadt/Lehel

Am Donnerstag, 28.08.2025, gegen 01:40 Uhr, führte ein 48-jähriger mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern Montagearbeiten im ausgefahrenen Korb einer Arbeitsbühne durch. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß der 48-Jährige beim Verfahren der Arbeitsbühne im ausgefahrenen Zustand mit einem Reifen gegen eine niedrige Holzbegrenzung. Hierdurch kippte die Arbeitsbühne zur Seite. Der 48-Jährige stürzte zu Boden.

Durch den Aufprall wurde er schwer verletzt. Zeugen alarmierten sofort den Notruf. Der 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und danach zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hebebühne wurde beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1372. Größerer Polizeieinsatz – Feldmoching

Am Sonntag, 31.08.2025, gegen 20:30 Uhr, informierte eine Zeugin den Polizeinotruf 110 über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Sperrengeschoss des U-Bahnhofs Feldmoching. Sofort wurden mehrere Streifen zu der Einsatzörtlichkeit geschickt.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnten eine 28-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ein 31-Jähriger mit italienischer und brasilianischer Staatsangehörigkeit, ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Deutschland, in einer U-Bahn angetroffen werden. Beide wiesen augenscheinlich Verletzungen auf und wurden durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt. Der 31-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei weitere Personen wurden im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen. Es handelte sich dabei um einen 18-Jährigen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland sowie einen 29-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden Männer. Sie wurden festgenommen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Die Klärung des genauen Sachverhalts bedarf weiterer Ermittlungen, insbesondere bezüglich individueller Tatbeteiligungen des konkreten Tatgeschehens sowie möglicher weiterer Beteiligter.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige wieder entlassen.

Das Kommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen.

1373. Verkehrsunfall zwischen Pkw und zwei Motorräder; zwei Personen verletzt – Hohenbrunn

Am Sonntag, 31.08.2025, gegen 13:50 Uhr, fuhren ein 32-Jähriger mit einer Harley-Davidson und eine 31-Jährige mit einem BMW Motorrad (beide mit Wohnsitz in München) auf der Taufkirchener Straße in Richtung Hohenbrunn.

Im Kreuzungsbereich der Taufkirchener Straße mit der Dorfstraße kam den beiden Motorradfahrern ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in Augsburg mit einem Mitsubishi Pkw entgegen. Der 32-Jährige wollte nach links in die Dorfstraße einbiegen.

Dabei kollidierte der Pkw mit den beiden Krafträdern. Die beiden Motorradfahrer wurden bei dem Unfall verletzt, wobei die 31-Jährige mit einem Rettungswagen und der 32-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.