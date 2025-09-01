Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
1621 - "Schulwegtraining" mit der Polizei startet wieder im September
Augsburg - Auch vor Beginn dieses Schuljahres trainieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mit den ABC-Schützen das richtige Verhalten auf dem Schulweg.
Eingeladen hierzu sind sämtliche Schulanfänger sowie deren Erziehungsberechtigte aus dem Stadtgebiet Augsburg.
Während mit den zukünftigen Schülerinnen und Schülern praktische Übungen zum Überqueren der Fahrbahn an gesicherten und ungesicherten Stellen im Vordergrund stehen, erhalten die Eltern wichtige Tipps rund um den Schulweg.
Das Schulwegtraining findet zeitgleich an der Jugendverkehrsschule Rosenau, Gabelsberger Str. 127 (Zufahrt zur Tennisanlage) und an der Jugendverkehrsschule Senkelbach, Senkelbachstraße (neben dem Curt-Frenzel-Eisstadion) statt.
Es stehen folgende Termine zur Verfügung:
Freitag: 12.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Montag: 15.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Infos erhalten Sie unter: 0821/323 - 2091, 0821/323 - 2093 oder 0821/323 - 2096. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Die Verkehrserzieher der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg freuen sich auf Ihren Besuch.
Medienvertreter sind zu diesem Termin ebenfalls herzlich eingeladen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bittet um kurze Anmeldung im Falle einer Begleitung Ihrerseits.
1622 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Firnhaberau – Am Sonntag (31.08.2025) ereignete sich im Stefan-Höpflinger-Weg eine Unfallflucht, bei der eine 48-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde.
Die 48-Jährige fuhr hinter einer Freundin her, als dieser gegen 16.00 Uhr ein bislang unbekannter Hund vor das Fahrrad lief. Die Freundin bremste daraufhin stark ab. Die 48-jährige Radfahrerin bremste ebenfalls und kam dabei zu Sturz. Hierbei zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.
Die Hundehalterin war zwar vor Ort, machte aber nach derzeitigen Erkenntnissen falsche Angaben zu ihren Personalien.
Die bislang unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben:
Weiblich, ca. 25 Jahre, blonde Haare, ca. 1,70 m groß, schlanke Statur
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer: 0821/323-2310 entgegen.
1623 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Firnhaberau – In der Zeit von Samstag (30.08.2025), 22.00 Uhr, auf Sonntag (31.08.2025), 09.00 Uhr, kam es am Müllberg Augsburg zu einer Sachbeschädigung durch ein oder mehrere bislang unbekannte Täter.
Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten dort u.a. ein Drehkreuz sowie einen Stromkasten. Eine Passantin bemerkte die Beschädigungen und informierte die Polizei. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1624 – Die Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Oberhausen – Am Sonntag (31.08.2025) gerieten ein 19-Jähriger, ein 22-Jähriger und ein 51-Jährige nach einem Verkehrsunfall in der Tauscherstraße Ecke Schönbachstraße in Streit.
Gegen 13.00 Uhr waren der 19-Jährige sowie der 22-Jährige in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der 51-Jährige hatte den Unfall beobachtet und konfrontierte die beiden Männer damit. Anschließend gerieten die Parteien offenbar in Streit, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern kam. Der 51-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 19-Jährigen und den 22-Jährigen.
1625 – Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Pkw
Pfersee – In der Zeit von Samstag (30.08.2025), 20.30 Uhr, bis Sonntag (31.08.2025), 09.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Germersheimer Straße.
Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten dort einen weißen Ford an der Beifahrerseite. Dieser war am Straßenrand geparkt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821-323-2610 entgegen.
1626 – Die Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung
Stadtbergen – In der Nacht von Samstag (30.08.2025), 21.00 Uhr auf Sonntag (31.08.2025), 09.00 Uhr, besprühten ein oder mehrere unbekannte Täter eine Garagenwand in der Ilsungstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.
Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
1627 – Die Polizei ermittelt nach Diebstahl
Haunstetten – In der Zeit von Freitag (29.08.2025), 17.30 Uhr, bis Samstag (30.08.2025), 11.40 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter insgesamt drei Fahrzeuge eines Autohändlers im Unteren Talweg.
Der oder die bislang Unbekannten beschädigten die drei Autos der Marke Mazda und entwendeten mehrere Fahrzeugteile. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im hohen fünfstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Augsburg Süd Telefonnummer 0821/323-2710.
1628 – Polizei kontrolliert zu schnelle Verkehrsteilnehmer
Autobahn A8 / AS West /FR Stuttgart - Vom 19.08.2025 bis 26.08.2025 führte die Verkehrspolizei Augsburg auf der A8 eine Geschwindigkeitsmessung mit dem Enforcement Trailer (umgangssprachlich Blitzeranhänger) durch.
Während der Messung wurden zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen bei erlaubten 120 km/h festgestellt.
Die Beamten stellten über 2.500 Verstöße fest. Rund 65 Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Fahrverbot. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Verkehrsteilnehmer mit 207 km/h bei erlaubten 120 km/h. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war mit 198 km/h unterwegs. Die Verkehrsteilnehmer müssen nun mit einem Bußgeld von 1.200 Euro, zwei Punkten sowie einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.
Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen. Damit alle Verkehrsteilnehmer sicher am Ziel ankommen, appelliert die Polizei an die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit sowie gegenseitiger Rücksichtnahme und vorausschauende Fahrweise.
1629 – Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt
Aichach – Am Sonntag (31.08.2025) kam es in der Reiserstraße zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 19-Jährigen.
Gegen 22.00 Uhr befand sich der 19-jährige Mann auf dem Heimweg. Hierbei griffen drei bislang unbekannte Männer den 19-Jährigen offenbar unvermittelt an und entwendeten dabei den Geldbeutel des Mannes. Bei dem Versuch sich zu verteidigen, stürzte der 19-Jährige und verletzte sich leicht. Anschließend flüchteten die drei Unbekannten über den Kiesweg Am Grisbach in östliche Richtung. Zeugen, die den Vorfall mitbekommen hatten, versuchten noch die Unbekannten einzuholen. Dies gelang jedoch nicht.
Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im hohen zweistelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: