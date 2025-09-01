1622 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Firnhaberau – Am Sonntag (31.08.2025) ereignete sich im Stefan-Höpflinger-Weg eine Unfallflucht, bei der eine 48-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Die 48-Jährige fuhr hinter einer Freundin her, als dieser gegen 16.00 Uhr ein bislang unbekannter Hund vor das Fahrrad lief. Die Freundin bremste daraufhin stark ab. Die 48-jährige Radfahrerin bremste ebenfalls und kam dabei zu Sturz. Hierbei zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Hundehalterin war zwar vor Ort, machte aber nach derzeitigen Erkenntnissen falsche Angaben zu ihren Personalien.

Die bislang unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 25 Jahre, blonde Haare, ca. 1,70 m groß, schlanke Statur

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer: 0821/323-2310 entgegen.

1623 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Firnhaberau – In der Zeit von Samstag (30.08.2025), 22.00 Uhr, auf Sonntag (31.08.2025), 09.00 Uhr, kam es am Müllberg Augsburg zu einer Sachbeschädigung durch ein oder mehrere bislang unbekannte Täter.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten dort u.a. ein Drehkreuz sowie einen Stromkasten. Eine Passantin bemerkte die Beschädigungen und informierte die Polizei. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1624 – Die Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Oberhausen – Am Sonntag (31.08.2025) gerieten ein 19-Jähriger, ein 22-Jähriger und ein 51-Jährige nach einem Verkehrsunfall in der Tauscherstraße Ecke Schönbachstraße in Streit.

Gegen 13.00 Uhr waren der 19-Jährige sowie der 22-Jährige in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der 51-Jährige hatte den Unfall beobachtet und konfrontierte die beiden Männer damit. Anschließend gerieten die Parteien offenbar in Streit, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern kam. Der 51-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 19-Jährigen und den 22-Jährigen.

1625 – Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Pkw

Pfersee – In der Zeit von Samstag (30.08.2025), 20.30 Uhr, bis Sonntag (31.08.2025), 09.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Germersheimer Straße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten dort einen weißen Ford an der Beifahrerseite. Dieser war am Straßenrand geparkt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821-323-2610 entgegen.

1626 – Die Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Stadtbergen – In der Nacht von Samstag (30.08.2025), 21.00 Uhr auf Sonntag (31.08.2025), 09.00 Uhr, besprühten ein oder mehrere unbekannte Täter eine Garagenwand in der Ilsungstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1627 – Die Polizei ermittelt nach Diebstahl

Haunstetten – In der Zeit von Freitag (29.08.2025), 17.30 Uhr, bis Samstag (30.08.2025), 11.40 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter insgesamt drei Fahrzeuge eines Autohändlers im Unteren Talweg.

Der oder die bislang Unbekannten beschädigten die drei Autos der Marke Mazda und entwendeten mehrere Fahrzeugteile. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Augsburg Süd Telefonnummer 0821/323-2710.