COBURG. Zwischen Freitag, dem 29. August, und Samstag, dem 30. August 2025, sprühten Unbekannte an der Stützmauer des Fuß- und Radwegs zum Lauterbach, gegenüber Kanonenweg, den Schriftzug „SABOTAGE“. Der Schriftzug ist rund fünf Meter breit und einen Meter hoch.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft unter anderem, ob ein Zusammenhang mit der Sabotage an der Bahnstrecke Coburg–Sonneberg vom 12. August 2025 besteht. Grund dafür ist die örtliche Nähe zum damaligen Tatort. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Wer im genannten Zeitraum im Bereich Kanonenweg verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.