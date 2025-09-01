RÖDENTAL, LKR. COBURG. Sonntagabend gab es vor dem Bahnhof in Rödental eine Schlägerei zwischen zwei Männern. Passanten verständigten die Polizei, die nun um Zeugenhinweise bittet.

Am Sonntag, gegen 23.15 Uhr, verständigten Passanten die Polizei, da sie eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Rödental vor dem Bahnhof beobachteten. Beamte der Polizei Neustadt bei Coburg konnten vor Ort noch einen 26-Jährigen aus Rödental antreffen, der eine Kopfverletzung aufwies und erheblich alkoholisiert war. Kräfte des verständigten Rettungsdienst brachten ihn in ein Krankenhaus. Von seinem Kontrahenten, der laut Beschreibung zirka zwischen 20 und 30 Jahre alt ist, fehlt jede Spur.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 09561/6450 zu melden.