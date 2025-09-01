DEGGENDORF, LEOPRECHTSTEIN. Am 29.08.2025 kam es zu einem schweren Arbeitsunfall, bei dem ein 61-Jähriger tödliche Verletzungen erlitt.

Ersten Erkenntnissen nach führte der 61-Jährige in seiner Werkstatt nachmittags Reparaturarbeiten an einem Lader durch, der hierzu über einer Grube aufgebockt war. Der Lader allerdings löste sich aus bisher unbekannten Gründen und fiel auf den Mann. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat unter Einbindung der Berufsgenossenschaft die Untersuchungen zum Unfall übernommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

