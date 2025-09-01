FISCHBACHAU, LKR. MIESBACH. Am Sonntagnachmittag, 31. August 2025, brach in einem Ferienhaus ein Feuer aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde im Rahmen der Löscharbeiten eine Einsatzkraft verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizeistation Miesbach übernahm die Ermittlungen zur Brandsache.

Am Sonntagnachmittag (31. August 2025), gegen 15.45 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Rosenheim telefonisch die Mitteilung über einen Brand des Dachstuhls eines Ferienhauses in Fischbachau ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren von Fischbachau, Miesbach, Elbach, und Hundham stellten nach deren Ankunft Flammen im Bereich des Dachstuhls und der dort befindlichen Photovoltaikanlage fest. Das Ferienhaus war zum Zeitpunkt des Brandes nicht bewohnt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr erlangten durch den Hausmeister Zutritt zum Gebäude und konnten den Brand im Anschluss schnell und professionell unter Kontrolle bringen und löschen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde durch den Brand eine Einsatzkraft der Feuerwehr leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Das Gebäude blieb weiterhin bewohnbar.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Kräfte der örtlich zuständigten Polizeiinspektion Miesbach sowie der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Heute übernahmen die Beamten des Kommissariats für Branddelikte der Kriminalpolizeistation Miesbach, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergeben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Vielmehr ist von einem technischen Defekt auszugehen.