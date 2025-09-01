NÜRNBERG. (850) Ein 34-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht zum Sonntag (31.08.2025) in einem Hotel in der Nürnberger Südstadt einen Mann derart angegriffen zu haben, dass dieser schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.



Zwei Männer (34 und 18) trafen gegen 01:00 Uhr in einem Hotel in der Landgrabenstraße aufeinander. Aus bislang unbekannten Gründen griff der 34-Jährige den 18-Jährigen so massiv an, dass dieser schwere Verletzungen erlitt.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen den 34-Jährigen vor Ort vorläufig fest. Der Rettungsdienst brachte den Geschädigten in ein Krankenhaus.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Da die Beamten hierbei erste Erkenntnisse erlangten, dass der Angriff potentiell lebensbedrohlich war, übernahm in der Folge die Nürnberger Mordkommission die weitere Sachbearbeitung wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Hintergründe und der genaue Ablauf des Angriffs sowie des Aufeinandertreffens sind hierbei zentraler Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 34-Jährigen. Er wird nun dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Christian Seiler