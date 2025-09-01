WEILER-SIMMERBERG. Am 01.09.2025 ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein Brand im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Simmerberg. Durch den Brand wurden die Feuerwehrfahrzeuge sowie das Gebäude und Inventar stark beschädigt. Die Feuerwehr Simmerberg führte gemeinsam mit den Feuerwehren Weiler und Ellhofen die Löscharbeiten durch. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. eine Millionen Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden durch den Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen und die Polizeiinspektion Lindenberg vorgenommen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache erfolgen durch die KPS Lindau. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen aktuell nicht vor. (KPS Lindau)

