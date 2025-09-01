LANDSHUT, WÖRTH A. D. ISAR, ROTTENBURG A. D. LAABER, LKR. LANDSHUT. Nach mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser bzw. einem Geschäftsraum ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Landshut und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Unbekannte nutzten scheinbar die Abwesenheit der Hauseigentümer und verschafften sich vermutlich in der Zeit zwischen Donnerstag, 28.08.2025, ca. 20.00 Uhr und Sonntag, 31.08.2025, ca. 16.45 Uhr gewaltsam über die Terrassentüre Zugang zu einem Einfamilienhaus in Landshut/Berg.Der oder die Täter durchwühlten dabei sämtliche Räume in dem Anwesen und entwendeten aus einer Schublade mehrere hundert Euro Bargeld. Anwohner, die im genannten Zeitraum im Bereich „Am Wirtsanger“/Weinzierlstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. In Wörth a. d. Isar haben Unbekannte ebenfalls die Abwesenheit der Hausbesitzer genutzt und sind über ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen eingedrungen. Angehörige, die sich während der Abwesenheit nach dem Rechten geschaut haben, bemerkten den Einbruch und verständigten die Polizei. Die Höhe des Sach- und Diebstahlsschaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet auch in diesem Fall um sachdienliche Hinweise. Anwohner, die vergangenen Donnerstag im Bereich Siedlerstraße bis Ende der Seewiese verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Nach ersten Befragungen soll sich bereits am Tag zuvor gegen 17.00 Uhr eine männliche Person, ca. 20-25 Jahre alt, in der Nähe des Einfamilienhauses aufgehalten haben. Am Samstag, 30.08.2025, gegen 05.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus am Ende der Paul-Heyse-Straße und entwendeten ein Schmuckbehältnis von geringem Wert. Etwa 15 Minuten zuvor teilte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Ina-Seidel-Straße kurz vor der Goethestraße einen Kellereinbruch mit. Unbekannte entwendeten dabei einen Schlüssel zu einem Kellerabteil sowie einen kleinen Bargeldbetrag. Unbekannte dürften bereits am 27.08.2025 die Abwesenheit des Geschäftsinhabers genutzt haben, um einen Einbruch in der Bachstraße kurz vor der Rödlstraße in Achdorf zu begehen. Über ein Fenster verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Geschäftsräumen und entwendeten eine geringe Bargeld. In Rottenburg a.d.Laaber kam es vermutlich im Zeitraum vom Samstag, 30.08.2025, ca. 14.00 Uhr bis Sonntag, 31.08.2025, 19.00 Uhr, während eines Auslandaufenthaltes der Hausbewohner zu einem Einbruch in deren Eigenheim. Bislang unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoß in das Gebäude und entwendeten dort vier hochwertige Uhren, sowie Gold und Bargeld. Auch hier wird um Mithilfe gebeten, sollten im fraglichen Zeitraum, im Bereich der Max-von-Müller-Straße/Pater-Wilhelm-Finkstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet worden sein.

Es wird geprüft, ob zwischen den bislang bekannt gewordenen Fällen ein Tatzusammenhang besteht.

Geben Sie keinen Hinweis auf Ihre Abwesenheit

Wichtig ist, dass Sie dafür sorgen, Wohnung und Haus während Ihrer Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen. Dabei können ein guter Kontakt zur Nachbarschaft sowie deren Aufmerksamkeit entscheidende Faktoren für den Einbruchschutz darstellen. Sagen Sie Ihren Nachbarn, dass Sie verreisen und bitten Sie diese auf Ihre Wohnung/Ihr Haus zu achten.

Bitten Sie Nachbarn, Verwandte oder Freunde während Ihrer Abwesenheit beispielsweise den Briefkasten zu leeren, die Rollläden/Jalousien zu öffnen und zu schließen oder die Mülltonnen an die Straße zu stellen. Verdächtige Wahrnehmungen sollten der Polizei unter 110 gemeldet werden.

Weitere Tipps, wie Sie Ihre eigenen vier Wände vor Einbrechern schützen können finden Sie auf der Internetseite www.K-Einbruch.de unter nebenstehendem Link.

Veröffentlicht: 01.09.2025, 13.20 Uhr